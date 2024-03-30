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Если Запад не спишет долги, Украину может ждать банкротство уже в 2025 году

Во Всемирном банке заявили о возможности банкротства Украины в 2025 году

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Shutterstock/Morakot Kawinchan

В случае отказа в списании долгов Украины со стороны стран Запада, ее может ждать банкротство уже в 2025 году. Такое мнение выразил ТАСС источник во Всемирном банке (ВБ).

Таким образом источник прокомментировал решение Всемирного банка о выделении Украине кредита в размере $1,5 млрд.

Источник в ВБ напомнил, что в проектом документе о выделении средств открыто констатировалось катастрофическое положение государственных финансов Украины, причиной которого стали спад в экономике и сокращение объемов внешней поддержки.

«В случае, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство», — подчеркнул источник.

29 марта Украина получила от Всемирного банка кредит на $1,5 млрд. Российская делегация голосовала против.

27 марта в Раде рассказали о росте госдолга Украины.

Ранее в МИД РФ назвали приоритеты Всемирного банка по украинскому вопросу.

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