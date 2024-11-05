Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новый автомобиль

Средний бюджет на покупку нового автомобиля в России сейчас составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей против 1,2 млн рублей в 2023 году. Это следует из опроса финтех-сервиса CarMoney. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Около 10% респондентов планируют покупку автомобиля в ближайший год. 27% из них намерены потратить на авто от 1 млн до 1,5 млн рублей. Еще 22% респондентов готовы вложить в покупку сумму от 1,5 млн до 2 млн рублей, 14% присматриваются к автомобилям стоимостью от 2 млн до 3 млн рублей, а 9% опрошенных настроены на более дорогую покупку — свыше 3 млн рублей. На автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей рассчитывают не более 10% опрошенных, а 18% планируют уложиться в диапазон от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В 2023 году большинство россиян (33%) планировали тратить на покупку автомобиля от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, и только 17% допускали расходы от 1,2 млн до 1,7 млн рублей. На более дешевые авто — от 500 тыс. рублей и ниже — тогда ориентировались 22% и 15% респондентов соответственно.

«Ценовые ожидания россиян растут вместе с доходами, приближаясь к средним рыночным ценам на новые и подержанные автомобили», — отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян.

Согласно данным «Автостата», средняя стоимость подержанного автомобиля в сентябре 2024 года составила 1 млн 475 тыс. рублей, что на 3,4% меньше уровня сентября 2013 года.

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