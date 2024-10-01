Российские перевозчики предупредили о риске дефицита фур

В России может возникнуть дефицит фур из-за резкого роста утильсбора и дорогого лизинга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации дилеров и перевозчиков в Минпромторг.

С 1 октября ставки утильсбора на грузовики массой 12-20 тонн выросли на 70-85%. На этом фоне седельные тягачи подорожали в среднем на 12%, до 9,8 млн рублей. Стоимость сцепки достигла 20 млн рублей.

«Фактически введены запретительные меры, чтобы побудить иностранных производителей локализовать сборку грузовиков в РФ, однако такой шаг привел к неожиданному результату — недоступными стали как китайские, так и российские машины», — комментирует директор по внешнеэкономической деятельности Sinoway Group Александр Строчков.

Согласно прогнозам, запасов растаможенных фур в России хватит до конца текущего года, после чего начнется рост цен на всю технику.

За последнюю неделю сентября в России было продано рекордное с 2022 года количество новых автомобилей — 41,6 тыс. машин.

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