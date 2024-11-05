Отбор газа из европейских подземных хранилищ существенно превысил закачку

Отбор ресурсов из подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Европы оказался выше закачки в связи с похолоданием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В материале отмечается, что в октябре 2024 года отбор газа из европейских ПХГ вырос в 2,5 раза. Итоговый показатель стал максимальным для этого месяца за всю историю.

Закачка газа, в свою очередь, опустилась до минимальных с 2012 года значений. Она была на 38% ниже по сравнению с показателем за октябрь прошлого года, уточняется в публикации.

По информации агентства, в настоящее время газ на бирже в Европе продается по цене порядка $454 за одну тысячу кубических метров. При этом средняя цена закупки в октябре составила $456 за одну тысячу кубических метров, а в первые пять дней ноября — $445.

Журналисты выяснили, что 3 ноября в подземные хранилища газа в странах региона были закачаны 81,6 млн кубических метров ресурсов. Отбор в тот же день составил 108,7 млн кубических метров газа, что на 27,1 млн кубических метров больше по сравнению с закачкой.

Как отметили авторы статьи, сейчас европейские ПХГ заполнены на 95,2%. Всего в них находится 105,7 млрд кубических метров газа.

Ранее в РФ заявили о готовности поставлять газ в Европу по сохранившейся ветке трубопровода «Северный поток».