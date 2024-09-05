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Гусейн Гасанов успел спасти квартиру в «Москва-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС

SHOT: суд отказался арестовывать имущество Гусейна Гасанова после оплаты долга

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к блогеру Гусейну Гасанову. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

16 августа Гасанов оплатил все долги перед ФНС в размере почти 145 млн рублей. Перед этим налоговая заблокировала счета блогера в четырех банках, а также пыталась через суд забрать апартаменты инфлюенсера в одной из высоток «Москва-Сити» Neva Towers, стоимость которых оценивается в 150 млн рублей. Также ФНС намеревалась забрать у Гасанова два автомобиля — Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.

Telegram-канал подчеркивает, что, выплатив все долги, Гасанов «успел спасти свое жилье и элитные машины». Его банковские счета разблокировали в день погашения задолженности.

Сейчас, по данным SHOT, блогер находится за границей. Его адвокат сообщил каналу, что Гасанов вернется в Москву, как только выполнит все обязательства перед своими иностранными агентами.

12 августа курьеры закрытого суши-ресторана отсудили у Гусейна Гасанова более полумиллиона рублей. Всего блогеру пришлось заплатить 700 тысяч рублей, включая расходы на юриста, оплату госпошлины и другие траты.

Ранее дело Панина об оправдании терроризма поступило в военный суд.

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