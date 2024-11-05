Британец заработал почти $1 млрд на мигрантах

Британец Грэм Кинг зарабатывает по $6,2 млн ежедневно на мигрантах. Об этом пишет издание Daily Mail.

Бизнесмен получает доход от размещения и перевозки прибывших из-за миграционного кризиса в Великобритании людей. Его компания Clearsprings Ready Homes подыскивает мигрантам места в гостиницах, неиспользуемых военных казармах и квартирах. Всего за 12 месяцев фирма увеличила доход более чем на $500 млн.

На сегодняшний день состояние Грэма Кинга оценивается в $972,1 млн. Предприниматель может стать первым миллиардером в сфере иммиграции в стране.

Между тем в России в 2024 году фиксируется резкий рост числа легальных трудовых мигрантов. По итогам января — сентября их количество увеличилось на 41%. Всего за девять месяцев иностранцам выдали 120,2 тыс. разрешающих документов.

Ранее сообщалось, что в Россию могут начать завозить трудовых мигрантов из Индии и КНДР.