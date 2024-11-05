Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британец заработал почти $1 млрд на мигрантах

Daily Mail: британец Грэм Кинг зарабатывает по $6 млн в день на мигрантах

close
Shutterstock

Британец Грэм Кинг зарабатывает по $6,2 млн ежедневно на мигрантах. Об этом пишет издание Daily Mail.

Бизнесмен получает доход от размещения и перевозки прибывших из-за миграционного кризиса в Великобритании людей. Его компания Clearsprings Ready Homes подыскивает мигрантам места в гостиницах, неиспользуемых военных казармах и квартирах. Всего за 12 месяцев фирма увеличила доход более чем на $500 млн.

На сегодняшний день состояние Грэма Кинга оценивается в $972,1 млн. Предприниматель может стать первым миллиардером в сфере иммиграции в стране.

Между тем в России в 2024 году фиксируется резкий рост числа легальных трудовых мигрантов. По итогам января — сентября их количество увеличилось на 41%. Всего за девять месяцев иностранцам выдали 120,2 тыс. разрешающих документов.

Ранее сообщалось, что в Россию могут начать завозить трудовых мигрантов из Индии и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами