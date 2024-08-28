В РФ могут начать завозить трудовых мигрантов из Индии и КНДР

Директор Института социально-экономических исследований при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что в условиях ужесточения отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии, в Россию начнут завозить рабочих из Индии и Северной Кореи. Его слова приводит «Говорит Москва».

По его словам, рекрутинговые агентства могут завезти в Россию несколько тысяч квалифицированных рабочих из Индии. Он отметил, что таких сотрудников можно использовать на технологически сложных производствах, что не всегда можно сказать про мигрантов из Центральной Азии.

Зубец отметил, что миграционный вопрос создал социальную напряженность в России. Он пояснил, что местное население раздражено тем, что мигранты занимают рабочие места, но зачастую не стремятся к интеграции в российское общество.

До этого издание «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование РАНХиГС, писало, что миграционный поток рабочей силы в Россию после 2022 года так и не достиг уровней, предшествовавших пандемии COVID-19.

Ранее Дмитрий Медведев обратился к мигрантам.