В России заявили, что США теряют лидерство своей платформы экономического роста

Влияние западной платформы экономического роста будет слабеть по мере укрепления стран БРИКС на глобальном экономическом пространстве. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента РФ Максим Орешкин на международном симпозиуме «Создавая будущее», передает ТАСС.

Он заметил, что если открыть платежный баланс США, то можно обнаружить, что объем предоставленных услуг в финансовом и страховом секторе для остального мира составил $200 млрд. То есть Соединенные Штаты продали свои услуги по финансам и страхованию на $200 млрд за прошлый год.

Объем инвестиций в наличные доллары в депозиты в банках США и в американские государственные облигации сейчас составляет $12,6 трлн. Это те деньги, которые США получали по сути бесплатно от остального мира в течение многих лет, отметил Орешкин.

По его словам, это те товары и услуги, которые в течение долгих лет Соединенные Штаты потребляли, оплачивая своими долгосрочными обязательствами, не приносящими доходов для остального мира. Орешкин отметил, что такие цифры хорошо показывают, как можно приобрести капитал, и как можно использовать то, что обеспечивает платформу глобального роста.

Орешкин добавил, что сейчас ситуация меняется, и по мере того, как страны БРИКС все сильнее доминируют в глобальной экономике, конструкция платформы глобального экономического роста становится не западной, а уже принадлежащей странам БРИКС.

Ранее Орешкин объяснил, как России удается противостоять санкциям с 2014 года.