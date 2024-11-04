Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить с российскими коллегами возможность снижения добычи калийных удобрений из-за падения цен на них. Об этом сообщает агентство БелТА.

Заявление было сделано на мероприятии по согласованию назначения Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО «Беларуськалий».

Лукашенко посетовал на очень низкие, по его словам, текущие цены на калийные удобрения — «хотя работа шахтеров непростая».

«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в настоящий момент калийные удобрения приходится продавать «за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже». При этом он уточнил, что возможное снижение добычи не должно сказаться на выплате зарплаты работникам предприятий.

23 октября сообщалось, что Россия потеряла первое место по поставкам удобрений в Индию. За последний месяц лета Индия потратила на их закупки у РФ $49,3 млн. В лидеры вышел Оман с $102 млн. Второе место заняла Саудовская Аравия с $85 млн.

Ранее Евросоюз резко сократил закупки российских удобрений после рекорда в июле.