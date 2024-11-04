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Эксперты оценили, сколько россияне за год потратили в Казахстане

Россияне потратили в Казахстане за год 1,8 млрд тенге

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Россияне оказались лидерами по расходам среди всех иностранных граждан в Казахстане — за год они потратили 1,8 млрд тенге, что эквивалентно $3,69 млн. Об этом пишет Finprom со ссылкой на результаты исследования Бюро национальной статистики (БНС).

По данным БНС, доля граждан России в расходах иностранцев составляет 43,8%, а объем потраченных средств вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте оказались граждане Узбекистана, чьи расходы за год снизились на 20% — они потратили 392,8 млн тенге, что эквивалентно $805,3 тысяч. Третье место заняли граждане Турции, чьи расходы увеличились на 10,5%. Их траты составили 299,7 млн тенге, что в переводе на доллары США равно $614,4 тысячам.

В конце октября результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет» показали, что россияне чаще выезжали в бархатный сезон текущего года в Турцию, Абхазию и Казахстан. Там отдохнуло 59% туристов из России.

Ранее стало известно, куда россияне поедут отмечать Новый год.

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