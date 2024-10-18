Стало известно, куда россияне поедут отмечать Новый год

Многие хотят путешествовать в Новый год — уже в сентябре и октябре люди активно бронируют на праздничные даты жилье в городах России и стран ближнего зарубежья. Средняя ставка аренды составляет 6 700 рублей за сутки, что на 10% больше, чем в прошлом году. Большинство собирается уехать на каникулы в Москву, Санкт-Петербург или за город, также растет популярность Пятигорска, Ярославля и Пскова. Это показало исследование ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По числу бронирований, как и в прошлом году, лидируют Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Также в десятку популярных направлений входят Зеленоградск и Калининград, Казань и Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш.

«Топ-10 остался неизменным. При этом мы видим, что выросла популярность и других городов — Пятигорска, Ярославля, Пскова», — говорит Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру».

В Шерегеше, по сравнению с другими популярными направлениями, самая дорогая аренда жилья на праздники — в среднем 14 590 рублей за сутки (+7% к прошлому году). Далее идут Минск (9 350 рублей за сутки, +25%), Нижний Новгород (7 280 рублей, +19%), Москва (6 770 рублей, +11%) и Казань (6 220 рублей, +16%). В Сочи аренда стоит 6 100 рублей (+8%), в Петербурге — 5 760 рублей (+13%), в Зеленоградске — 5 580 рублей (+5%), в Кисловодске — 5 510 рублей (+13%). Дешевле всего аренда в Калининграде (4 640 рублей, +7%).

По данным аналитиков ЮKassa, с 15 сентября по 15 октября 2024 года число покупок билетов на поезда выросло на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Оборот увеличился на 21%, а средний чек почти не изменился и составил 6 546 рублей. Число бронирований в гостиницах за отчетный период выросло на 5%, оборот — на 31%, а средний чек — на 25%, до 12 525 рублей.

«Мы в ЮKassa видим, что с каждым годом россияне начинают готовиться к новогодним поездкам все раньше — уже с середины сентября растет спрос на пакетные туры и гостиницы. В этом году с 15 сентября по 15 октября число бронирований туров выросло на 3% год к году, оборот платежей в этой категории стал на 26% больше, а средний чек увеличился на 23% и составил 37 556 рублей», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Большинство опрошенных (73%) планируют встречать Новый год дома. Еще 13% будут отмечать в гостях, 6% — на даче, по 3% — на городских площадках и в гостиницах, 2% — в ресторанах.

Провести новогоднюю ночь с семьей намерены 59%, 13% будут праздновать в одиночестве, 12% — с друзьями, 7% — с любимым человеком. Еще 3% респондентов хотят провести праздник со своими домашними животными, а 2% — в незнакомой компании: среди попутчиков, участников ретрита, постояльцев отеля. Остальные 4% опрошенных собираются встретить 2025 год с коллегами или клиентами.

На новогодних каникулах россияне мечтают отдыхать — активно и не очень. Так, 51% опрошенных планируют есть, спать и смотреть телевизор. Можно было выбрать несколько вариантов праздничного досуга, и на втором месте с 23% оказались прогулки по новогодним ярмаркам, фотосессии и дегустация глинтвейна. Еще 22% будут играть в видеоигры и настольные игры, а 20% планируют сходить в кино, театр или посетить торговый центр.

О классических зимних развлечениях — играх в снежки, коньках, лыжах и сноуборде — мечтают только 18% опрошенных. Еще 13% хотят побывать в аквапарке, погреться в бане или расслабиться в спа-центре. По 10% респондентов планируют ходить в музеи и на экскурсии, заниматься йогой, спортом и духовными практиками. Среди других вариантов — чтение книг, зимняя рыбалка, самообразование и распивание шампанского.

По данным опроса, 60% никуда не поедут на новогодние праздники, 25% отправятся в другой город России, 6% поедут на дачу, а 4% — в другую страну. Остальные опрошенные еще не решили, где хотят провести праздники.

Из тех, кто планирует уехать, 23% проведут январские каникулы в Москве или Санкт-Петербурге, 21% — в других городах России, а 18% отправятся за город. Еще 14% респондентов собираются на горнолыжные курорты (Манжерок, Краснодарский край, Шерегеш), по 5% — на родину Деда Мороза (Великий Устюг) и Снегурочки (Кострома), а также в теплые страны (Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Египет). По 4% опрошенных поедут в города Европы, а также Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Армении и Грузии. По 1% планируют поездки в Китай, Японию и КНДР, а остальные опрошенные еще выбирают, куда поехать.

Среди тех, кто собирается путешествовать, 85% будут делать все самостоятельно, 11% купят тур, остальные опрошенные будут пользоваться услугами турагентств частично. По 32% опрошенных планируют добираться до пункта назначения на своей машине и на самолете, 20% поедут на поезде или электричке, 10% — на автобусе. Остальные возьмут такси.

Только 16% опрошенных уже все купили и забронировали, а 35% ждут, когда появятся билеты по выгодной цене. Еще 15% будут жить у родственников, а 12% начнут бронировать билеты и жильё после ноябрьских праздников. По 10% купят все в октябре или если будут горящие и акционные туры, остальные ждут ноябрьских распродаж.

«С приближением праздников спрос будет расти. В данный момент забронировано около 30-40%. Самые востребованные даты — 29-31 декабря и 2-3 января. В среднем люди бронируют жилье на четверо суток», — отмечает Юрий Кузнецов.

Большинство участников опроса (66%) планируют отдыхать все новогодние каникулы. У 15% будет свободна только часть праздников — остальное время нужно работать. Еще 15% опрошенных, напротив, продлят свой отдых и возьмут несколько дней отпуска дополнительно. А у оставшихся 4% продолжительность отдыха будет зависеть от того, как они отметят Новый год.

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