Названы страны-лидеры по объему экспорта пива в Россию

Латвия и Литва вошли в тройку крупнейших экспортеров пива в Россию, обогнав при этом Бельгию и Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные за десять месяцев 2022–2023 годов.

По данным издания, на ФРГ пришлось больше трети всего импорта со стороны России. В 2023 году объем поставок вырос на 32% и составил $96 млн. Второе место по экспорту досталось Литве, на которую в прошлом году пришлось чуть более 15% от всех поставок — $36,5 млн. При этом в прошлом году эту позицию занимала Бельгия, но в 2023 году она нарастила поставки только на 11%.

Замыкает тройку лидеров-экспортеров пива Латвия, которая за отчетный период нарастила поставки до $34,4 млн — почти в четыре раза. Тем самым она сместила Чехию сразу на пятое место, чей объем поставок в 2023 году составил $26,4 млн.

До этого стало известно, что в 2023 году в России растут продажи коньяка на фоне снижения продаж водки. Более популярны у россиян стали виноградные вина (рост +5,7%), шампанские и игристые вина (+9,6%). Наибольший рост показали продажи ликерных вин: +63,3%.

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