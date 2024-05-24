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Суд России постановил взыскать с CEZ €57,7 млн в пользу «Газпром экспорта» при споре

ТАСС: суд РФ запретил чешской CEZ вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

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Reuters

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с чешской CEZ €57,7 млн в пользу »Газпром экспорта» в случае продолжения разбирательства в иностранном арбитраже. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, исковое заявление российской компании к CEZ запретить продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже было удовлетворено.

«В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с чешской компании в пользу «Газпром экспорта» €57,7 млн», — отмечает агентство.

«Газпром экспорт» требовал запретить CEZ продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Швейцарии и присудить в свою пользу денежную сумму на случай нарушения со стороны CEZ судебного акта.

22 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции.

До этого «Газпром экспорт» добился запрета на ведение спора за рубежом со словацкой компанией ZSE Energia.

До этого «Газпром» подал в арбитражный суд Петербурга иск к Europol Gaz и Orlen.

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