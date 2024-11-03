Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России не будут вводить предельные розничные цены на продукты

«Интерфакс»: власти РФ не хотят вводить предельные розничные цены на продукты

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты, состоявшегося на прошлой неделе в правительстве РФ.

По данным агентства, такой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России. Вместо установления предельных розничных цен ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными союзами организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки.

Вместе с тем, ведомства договорились координировать информационную политику в отношении цен на продукты питания, чтобы избежать возможных негативных последствий для рынка.

В середине октября агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщало, что российские власти предпринимают шаги по стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Отмечалось, что ведомство наращивает импорт этого продукта из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен.

Ранее власти России начали предпринимать меры по сдерживанию роста цен на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами