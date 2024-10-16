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Минсельхоз проконтролирует стабилизацию цен на сливочное масло

Минсельхоз нарастит импорт сливочного масла для сдерживания цен

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Depositphotos

Российские власти предпринимают шаги по стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Как сообщили в Минсельхозе, ведомство наращивает импорт этого продукта из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен.

«Министерство сельского хозяйства принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран. Это поможет стабилизировать ценовую ситуацию и насытить внутренний рынок», — добавили в Минсельхозе

По данным Росстата, за неделю к 9 октября цены на масло выросли на 1,6%, а с начала 2024 года — на 19,43%. Рост обусловлен увеличением потребления молочки из-за роста доходов населения, спроса со стороны бизнеса и производителей, использующих сливочное масло.

Регионы также могут заключать с компаниями соглашения о фиксации предельных розничных цен на социально значимые товары, включая масло, отмечают в Минсельхозе.

До этого стало известно, что цены на рыбную продукцию в России значительно выросли. По словам Валентины Матвиенко, стоимость горбуши на Дальнем Востоке за год увеличилась с 152 до 270 рублей за килограмм, а цена филе трески местами достигла 2 тысяч рублей.

Ранее в России начали обсуждать ограничение экспорта дизельного топлива.

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