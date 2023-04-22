Зампред ЦБ Юдаева: автаркия спровоцирует снижение благосостояния и замедлит развитие экономики

При усилении экономической изоляции страны ее благосостояние может снизиться, а экономическое развитие замедлится. Об этом в статье для журнала «Экономический разговор» написала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

«Важно не допустить в сложившихся условиях усиления экономической изоляции и тем более скатывания в автаркию, так как это приведет к снижению благосостояния и замедлит экономическое развитие», — отметила Юдаева.

По ее словам, сейчас важно поддерживать экономические связи и создавать производственные цепочки, хотя бы как минимум с дружественными странами. Кроме того, закрытие некоторой части экономической информации из-за санкций привело к тому, что агенты не могли принимать решения, основываясь на реальных экономических данных. В частности, особенно сильно пострадали те, кто занимается инвестициями на финансовом рынке.

Она добавила, что из-за санкций Россия была вынуждена выстраивать новые расчеты, так как возможности финансовых операций в долларах и евро были ограничены. В частности, одним из способов адаптации стал аутсорсинг финансовых услуг в финансовые системы других стран. Однако в этом случае необходимо следить за возможными рисками вторичных санкций и устойчивостью самих финансовых систем других стран.

21 апреля кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что мировой финансовый кризис усугубится в случае введения полного запрета со стороны западных государств на экспорт в Россию. По его словам, в результате подобных мер стоимость ряда товаров существенно вырастет, на мировом рынке может образоваться ценовая диспропорция.