В ЦБ предложили новый способ сдачи биометрии для россиян

ЦБ предлагает сделать сдачу биометрических данных доступной через мобильные приложения банков. Об этом на форуме «Финполис» заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

«Иметь возможность сдать биометрию, для этого много что настроили, но запрос клиента — воспользоваться этой возможностью в том приложении, к которому он привык. Мобильные приложения банков — один из таких случаев», — считает Скоробогатова.

Скоробогатова отметила наличие запроса от клиентов на возможность сдачи биометрических данных через привычные банковские приложения. В ЦБ считают банковскую сферу достаточно защищенной для организации такого сервиса.

В конце августа исследователи выяснили , что россияне стали лучше относиться к технологии оплаты товаров и услуг по биометрии и чаще обсуждают ее в соцсетях в позитивном ключе. Россияне отмечают надежность способов идентификации личности, указывая на то, что мошенники не могут воспользоваться чужой биометрией.

Ранее россиянам рассказали , как защитить вклады от мошенников.