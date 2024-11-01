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В России рассказали, почему МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии

Можин: МВФ находится в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за политизации

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) находится в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за его политизации. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Он отметил, что фонд всегда был политизирован, так как в состав его совета директоров входят представители политических властей стран – членов организации.

«Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня», — сказал Можин.

Он также признался в интервью, что уходит из МВФ «с большой радостью», поскольку ему «глубоко неприятно» видеть то, что сейчас происходит в этой организации.

Можин проработал в фонде 32 года, начиная с 1992 года. Первые четыре года он занимал должность заместителя директора, а следующие 28 лет — пост директора.

11 сентября МВФ объявил о возможности проведения ежегодного обзора российской экономики впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

В организации заявили, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой», что позволяет возобновить оценку.

Ранее в МВФ назвали риски от использования доходов с российских активов.

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