Компания TGI Fridays подала заявление о банкротстве

Компания, которая владеет ресторанами американской кухни TGI Fridays, подала добровольное заявление о банкротстве в штате Техас. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу сети.
Представители компании сообщили, что рассчитывают создать другую стратегию, которая позволит обеспечить жизнеспособность бренда.
В мире по франшизе компании работают 56 ресторанов в 41 стране. Они продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме, поскольку их не затрагивает процедура банкротства, которую проходит основная компания.
Проблемы бизнеса, по мнению представителей компании, связаны с последствиями пандемии COVID-19 и «структурой капитала» сети.
Сеть ресторанов TGI Fridays появилась в 1965 году в Нью-Йорке. В России ресторанами TGI Fridays управляет компания «Росинтер ресторантс холдинг».
В конце октября стало известно, что более 200 российских торговых центров рискуют обанкротиться в 2025 году из-за долгов.
Ранее россиянам рассказали, как банкротство влияет на кредитную историю.