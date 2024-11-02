Компания TGI Fridays подала заявление о банкротстве

Компания, которая владеет ресторанами американской кухни TGI Fridays, подала добровольное заявление о банкротстве в штате Техас. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу сети.

Представители компании сообщили, что рассчитывают создать другую стратегию, которая позволит обеспечить жизнеспособность бренда.

В мире по франшизе компании работают 56 ресторанов в 41 стране. Они продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме, поскольку их не затрагивает процедура банкротства, которую проходит основная компания.

Проблемы бизнеса, по мнению представителей компании, связаны с последствиями пандемии COVID-19 и «структурой капитала» сети.

Сеть ресторанов TGI Fridays появилась в 1965 году в Нью-Йорке. В России ресторанами TGI Fridays управляет компания «Росинтер ресторантс холдинг».

В конце октября стало известно, что более 200 российских торговых центров рискуют обанкротиться в 2025 году из-за долгов.

Ранее россиянам рассказали, как банкротство влияет на кредитную историю.