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Стало известно, сколько россияне зарабатывают на удаленке

«Профессии будущего»: айтишники на удаленке зарабатывают до 250 тысяч рублей

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Shutterstock

Чаще всего на удаленную работу в 2024 году приглашают айтишников — программистов, тестировщиков, веб-дизайнеров, аналитиков в области ИТ и специалистов технической поддержки. В зависимости от уровня квалификации такие работники могут зарабатывать до 250 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании карьерного центра «Профессии будущего» (есть у «Газеты.Ru»).

По данным аналитиков, специалисты креативной индустрии также прочно заняли свои позиции на удаленке. Средний доход «свободного» специалиста по рекламе или PR-менеджера превышает 70 тыс. рублей. Много предложений с удаленным графиком для копирайтеров, дизайнеров, smm-менеджеров.

Большинство специалистов финансового сектора — например, аудиторы, экономисты и аналитики — могут работать вне офиса. В исследовании говорится, что уровень дохода в этой отрасли может превышать 100 тыс. рублей. Например, агент по недвижимости (с учетом процентов от продаж) получает 190 тыс. рублей в месяц.

Операторы кол-центра, юристы, специалисты по работе с клиентами могут успешно выполнять свою работу, не покидая домашний офис, и получать при этом в среднем от 50 до 80 тыс. рублей.

Образование закрывает пятерку самых востребованных отраслей для дистанционного труда. В этом сегменте наиболее популярными профессиями являются бизнес-тренеры, репетиторы, логопеды. Их доход зависит от количества отработанных часов и может составлять от 70 до 150 тыс. рублей в месяц.

«Мнения работодателей по поводу дистанционной занятости расходятся. Некоторые из них лояльно относятся к такому виду занятости, особенно если понимают, что сотрудник — профессионал в своей области, у него хорошо развит навык тайм-менеджмента, он качественно выполняет свои задачи и сдает их в срок. Встречаются руководители, которые против такого формата, так как им важно контролировать выполнение задач сотрудниками в офисе», — отметил руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

По его словам, встречаются руководители, не готовые вкладываться в организацию комфортной инфраструктуры в офисе для сотрудников и поощряющие удаленный формат работы. Тарасов добавил, что отрасли, в которых удаленка не предусмотрена, на текущий момент являются наиболее востребованными на рынке труда.

«Например, те, кто хочет развивать свою карьеру в промышленной отрасли с большой долей вероятности могут рассчитывать на стабильную работу и развитие, но рабочие руки нужны на предприятиях очно, без удаленного формата. То же самое касается других востребованных отраслей (транспорта, строительства)», — заключил эксперт.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

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