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За 2024 год российские вкладчики заработают около 4 трлн рублей на процентах

«Известия»: в 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам до 4 трлн руб.

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Игорь Самойлов/РИА «Новости»

Российские вкладчики смогут заработать на процентах по вкладам от 3,8 до 4 трлн рублей. Об этом «Известиям» сообщают эксперты.

Если к этому показателю добавить еще и средства на накопительных счетах, то общая сумма доходов россиян составит 6 трлн рублей. Это количество вдвое больше того, которое фиксировалось в 2023 году.

Деньги, которые обналичили в период пандемии, возвращаются в банки. Прирост средств в организациях составил почти 15%, а в год вырос более чем на 27%. Вместе с тем росли ставки по вкладам: за год они выросли с 14,8% почти до 20%.

Как сообщает экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, по итогам 2024 года граждане получат 3,8 трлн рублей по вкладам. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что средства россиян вырастут на 3,85 трлн рублей.

Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отметил, что в общей сложности жителям России удастся заработать 4 трлн рублей.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее всего на данный момент выбирать краткосрочные вклады.

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