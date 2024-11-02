Раскрыт способ извлечения максимальной прибыли из сберегательного счета

Сегодня в России ставки по накопительным счетам превышают 20% годовых. Для извлечения максимальной выгоды нужно иметь счета в разных банках, так как со временем выгодные предложения перестают действовать и ставка снижается до базовой, рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT.

На ближайшее время прогнозируется увеличение ставок по сберегательным счетам в банках, напомнила эксперт.

«Чтобы извлечь максимальную выгоду из накопительного счёта, достаточно открывать счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов», — отметила она.

Важно помнить, что заявленная изначально высокая ставка для клиентов действует только в ой-то определённый период после открытия счета. В течение одного-трёх месяцев процент снижается — после этого нужно открыть счет в другом банке на таких же выгодных условиях, порекомендовала Вяльшина. Так как можно легко перевести средства на личный счет по СБП практически без комиссии, то сложностей не возникнет.

«Таким образом, сбережения всегда будут находиться под увеличенной ставкой, а не базовой», — объяснила специалист.

Она также подчеркнула, что всегда в любом банке перед открытием счета важно тщательно изучить условия и прочитать договор.

Напомним, в Национальном рейтинговом агентстве выяснили, что порядка 80% сбережений населения России по итогам второго квартала 2024 года было размещено на депозитах в банках. Основным инструментом для размещения новых сбережений стали депозиты из-за высоких ставок на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, считают аналитики.

Россиянам ранее объяснили, какие вклады сейчас самые выгодные и безопасные.