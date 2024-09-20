Стало известно, сколько сбережений разместили россияне на депозитах

Порядка 80% сбережений населения России по итогам второго квартала 2024 года было размещено на депозитах в банках, рассказали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По данным обзора Альфа Банка, данный показатель стремительно рос — за пять месяцев он составил 75%.

Аналитики считают, что сегодня основным инструментом для размещения новых сбережений стали депозиты из-за высоких ставок вследствие жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка России.

Накануне стало известно, что более половины (59%) россиян, формирующих семейные накопления, предпочитают использовать вклады и накопительные счета в банках.

Согласно опросу, 59% респондентов, создающих общие накопления семьи, используют вклады и накопительные счета для этих целей. При этом 29% участвуют в формировании семейных сбережений, тогда как 30% копят средства исключительно на личные нужды. В 14% семей к процессу накопления причастны все работающие члены, а в 9% случаев — все, кто может себе это позволить финансово.

Ранее ужесточение правил ЦБ ударило по рынку кредитных карт.