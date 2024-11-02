Найден самый дешевый авиабилет из Москвы

Треть всех авиабилетов россиян на ноябрь приходится на вылеты из Москвы — 38% от общего числа бронирований. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Там уточнили, что дешевле всего из столицы обойдутся перелеты в Казань по России и в Минск за рубежом.
Жители Москвы, планирующие путешествия по России в ноябре, могут выбрать пять бюджетных вариантов на внутренние направления. Стоимость перелета туда-обратно на одного пассажира в экономклассе составляет в:
• Казань — от 4 110 рублей
• Мурманск — от 4 111 рублей
• Ярославль — от 4 148 рублей
• Псков — от 4 659 рублей
• Санкт-Петербург — от 4 989 рублей
Для тех, кто ищет бюджетные перелеты за рубеж в ноябре, наиболее доступными направлениями стали:
• Минск (Беларусь) — от 9 987 рублей
• Ереван (Армения) — от 16 230 рублей
• Батуми (Грузия) — от 17 470 рублей
• Астана (Казахстан) — от 18 148 рублей
• Баку (Азербайджан) — от 19 655 рублей
Еще 12% путешественников отправятся из Санкт-Петербурга, 6% — из Сочи, и 3% — из Екатеринбурга. Сервис также собрал самые доступные направления для путешествий в сентябре, как по России, так и за границу.
Самые дешевые билеты на внутренние направления из Санкт-Петербурга:
• Калуга — от 3 629 рублей
• Москва — от 4 989 рублей
• Мурманск — от 6 463 рублей
• Саранск — от 6 478 рублей
• Архангельск — от 6 999 рублей
Зарубежные маршруты с минимальными ценами:
• Минск (Беларусь) — 11 345 рублей
• Ереван (Армения) — от 19 900 рублей
• Стамбул (Турция) — от 22 840 рублей
• Баку (Азербайджан) — от 23 039 рублей
• Самарканд (Узбекистан) — от 24 578 рублей
Пассажиры из Сочи могут отправиться по России с минимальными затратами в:
• Ставрополь — от 4 979 рублей
• Минеральные Воды — от 4 979 рублей
• Махачкала — 7 846 рублей
• Москва — от 8 581 рубля
• Саратов — от 8 688 рублей
Самые дешевые зарубежные рейсы:
• Батуми — от 11 150 рублей
• Баку — от 13 787 рублей
• Анталья — от 14 025 рублей
• Ереван — от 15 438 рублей
• Минск — от 20 597 рублей
Из Екатеринбурга среди внутренних направлений выделяются:
• Тюмень — от 4 106 рублей
• Ульяновск — от 5 542 рублей
• Ижевск — от 5 899 рублей
• Уфа — от 6 196 рублей
• Казань — от 6 500 рублей
Бюджетные зарубежные направления:
• Астана — от 14 243 рублей
• Минск — от 16 269 рублей
• Батуми — от 21 686 рублей
• Баку — от 22 469 рублей
• Ереван — от 25 927 рублей
В пресс-службе сервиса отметили, что стоимость билетов на популярные направления может варьироваться в зависимости от времени бронирования и спроса.
Исследование было проведено в октябре.
Ранее стало известно, на сколько подорожали авиабилеты за год.