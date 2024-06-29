В МВФ назвали риски от использования доходов с российских активов

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей во время брифинга заявил, что решение стран Запада использовать доходы от замороженных российских активов для нужд Киева несет угрозу для функционирования международной валютной системы из-за недостатка правовой базы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу», — подчеркнул Грей.

Страны «Большой семерки» согласовали выделение Украине кредита в $50 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что Европейский союз пока не смог утвердить выделение кредита Украине в размере $50 млрд с использованием доходов от замороженных активов России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что ЕС сможет передать первые транши из этой суммы до конца года.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.