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Тайвань увеличил закупку одного из российских энергоносителей

Bloomberg: Тайвань импортировал 114 тысяч баррелей российской нафты в день

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Тайвань увеличил закупку российской нафты до 114 тысяч баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Отмечается, что Тайвань закупил 66% от всей нафты в октябре в России. Ранее лидером по поставкам нафты Тайваню являлись Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«В этом году Тайвань был пунктом назначения для 78% всего ежемесячного экспорта нафты «Новатэка» из порта Балтийского моря», — говорится в публикации.

В 2023 году Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию.

С января по сентябрь 2023 года Индия импортировала 2,1 млн тонн нафты, из которых 770 тыс. тонн — российского происхождения.

Нафта является продуктом переработки, который получают при перегонке нефти, также известным как лигроин или нефтяной спирт.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».

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