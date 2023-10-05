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Россия стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию

Reuters: РФ поставила в Индию 770 тыс. тонн нафты с начала года обогнав ОАЭ

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Olaf Kruger/Global Look Press

В 2023 году Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на подсчеты британской компании Vortexa.

По данным Vortexa, с января по сентябрь Индия импортировала 2,1 млн тонн нафты, из которых 770 тыс. тонн — российского происхождения. Это связано с покупкой Индией дешевой российской нефтепродукции на фоне санкций и высоких цен на газ. Ранее ОАЭ традиционно были крупнейшим поставщиком нафты в Индию, а закупки в России были незначительны из-за высокой логистики.

Однако в 2023 году импорт нафты из ОАЭ в Индию сократился до 686 тыс. тонн с 697 тыс. тонн годом ранее. Крупнейшим импортером российской нафты стала Reliance Industries. По прогнозам, импорт нафты в Индию будет расти на фоне ввода новых нефтехимических мощностей и ремонтов НПЗ. К 2040 году потребление нефтепродуктов в Индии может вырасти до 80 млн тонн в год.

В начале сентября стало известно, что Индия продолжила закупки российской нефти марки Urals несмотря на ее подорожание, так как не смогла без нее обойтись.

Ранее АЛРОСА временно прекратила поставки алмазов в Индию.

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