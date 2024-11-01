Экономист объяснил действия ЦБ «взрывным» ростом кредитования в России

Сегодня с учетом стоимости денег рост кредитования стал по-настоящему «взрывным», подавляющая часть предприятий не может позволить себе в таких условиях развиваться. Это объясняет жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, а такие меры, как сокращение льготной ипотеки, требовались уже давно. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

В бизнесе наблюдаются нездоровые процессы – к примеру, собственники могут замещать свои средства займами на фоне «дикого всплеска» и выжидать, отметил Надоршин.

«Это выжидание дорогого стоит и не помогает никак закрыть тот самый разрыв выпуска, из-за которого, собственно, ЦБ и начал повышение ставки более чем год тому назад», — объяснил он.

Процессы потребительского и корпоративного кредитования давно требовали внимания, в том числе программа льготной ипотеки должна была начать сокращаться еще несколько лет назад, убежден экономист. Отсутствие каких-либо решений привело к последствиям, которые сегодня расхлебывает ЦБ – его действия в этих условиях вполне оправданы, считает эксперт.

Сегодня ситуация с кредитованием привела к тому, что реальной стала угроза не ценовой, а финансовой стабильности страны, что намного хуже, отметил Надоршин. Он согласился, что людям со стороны непросто оценить обоснованность действий и все доступные инструменты регулятора, помимо повышения ключевой ставки. Однако пока ЦБ не достиг поставленных целей, повышение ставки еще может потребоваться, заключил эксперт.

Ранее экономист заявил, что Россия попала в замкнутый круг из-за странной логики Центробанка.