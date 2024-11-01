В Роскачестве заявили об опасности произведенных в России подушек

В Роскачестве заявили о наличии проблемы с качеством подушек в РФ. Это следует из соответствующего исследования ведомства, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ее специалисты провели исследование 15 торговых марок подушек с наполнителем из пуха и пера по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Только одна из них произведена не на территории России. В результате выяснилось, что в товарах 12 торговых марок содержалась пыль, а у пяти из них обнаружили нарушения требований ГОСТ.

«Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что их наличие в подушках пяти торговых марок не соответствует требованиям ГОСТ. При этом наличие пылевых клещей в семи торговых марках не является нарушением ГОСТ. Однако это не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества. В подушках трех торговых марок не найдено ни пыли, ни пылевых клещей.

В товарах восьми торговых марок выявили нарушения техрегламента по показателю индекса токсичности в водной среде. Такие подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека. Они могут приводить к аллергическим реакциям и отравлениям, сообщили в Роскачестве.

Там также рассказали, что подушки шести торговых марок нарушили техрегламент по содержанию (выделению) в воздушную среду ацетальдегида: в некоторых случаях показатели превышали допустимую норму в четыре раза.

Кроме того, согласно анализу, только одна из торговых марок подтвердила соответствие заявленному составу наполнителя.

Ранее производитель матрасов объяснил, как вывести пылевых клещей с помощью соды.