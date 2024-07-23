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Названы клещи, которые могут жить в коврах, подушках и матрасах

Врач Марилова: в матрасах и подушках могут жить клещи, опасные для человека

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В коврах, подушках и матрасах могут жить пылевые, чесоточные клещи, а также клещи вида Demodex, которые могут представлять угрозу для человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог группы компаний BestDoctor Мария Марилова.

«Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи, которые мы сбрасываем, и размножаются в пыли, особенно в теплых и влажных условиях. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим симптомы аллергии, такие как чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, часто наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — рассказала врач.

Чесоточные клещи, по ее словам, живут в коже человека, питаются кровью и вызывают чесотку. Это заразное кожное заболевание, которое характеризуется сильным зудом, особенно ночью, и появлением сыпи на коже. Чесотка проявляется красными, зудящими пятнами на коже, особенно в складках, между пальцами, на запястьях, локтях, подмышками, на животе.

«Клещи Demodex живут в волосяных фолликулах и сальных железах человека. Обычно не причиняют вреда, но могут вызвать воспаление и раздражение кожи, а у людей с ослабленным иммунитетом — привести к развитию демодекоза — хронического заболевания кожи, которое сопровождается покраснением, зудом и шелушением. Демодекоз проявляется красными, зудящими пятнами на коже лица, шеи, груди, спины», — отметила врач.

Защититься от таких клещей можно, для этого необходимо регулярно пылесосить ковры, мыть полы, протирать пыль, стирать постельное белье, полотенца и одежду в горячей воде. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность. Также можно использовать спреи и различные средства для борьбы с клещами.

Ранее врач назвал самый жирный орган в теле человека.

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