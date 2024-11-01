В Центробанке назвали причины ослабления рубля

Основное влияние на падение курса рубля в последние месяцы оказывает внешняя торговля. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, передает «Интерфакс».

На встрече клуба молодых экономистов она поделилась своими мыслями о том, что российская экономика является открытой, и особое значение в ней имеет сальдо текущего счета — разница между сбережениями и инвестициями страны.

«Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано со снижением положительного сальдо текущего счета — за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта», — сказала глава департамента ЦБ.

Данилова подчеркнула, что в условиях санкций и валютного контроля операции с капиталом стали менее значимыми для курса национальной валюты, чем это было ранее.

Она также отметила, что ослабление рубля стало одним из факторов, способствующих ускорению инфляции.

25 октября Центробанк поднял ключевую ставку с 19 до 21% годовых из-за высокой инфляции. Это рекордное значение с 2002 года. В ЦБ допускают еще одно повышение ставки в декабре.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов сообщал «Газета.Ru», что на следующей неделе доллар будет стоить около 98 рублей, евро — 106 рублей, юань — 13,7-13,8 рубля.

Ранее экономист заявил, что доллар будет стоить более 100 рублей в 2025 году.