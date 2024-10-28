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Экономист допустил доллар выше 100 рублей

Экономист Сироткин: доллар будет стоить 102 рубля к концу 2025 года

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Алексей Никольский/РИА Новости

Доллар к концу 2025 года будет стоить 100-102 рубля, а евро — около 110 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92-93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50-12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль, скорее всего, будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — пояснил экономист.

По его словам, в России объявлена структура бюджета на 2025 год, параметры которого допускают высокую инфляцию. Поэтому говорить о какой-то позитивной тенденции по курсу рубля к концу года или в следующем году Сироткин не взялся.

«Самое лучшее, что может произойти, это если ситуация останется на текущем уровне или рубль чуть-чуть укрепится», — заключил экономист.

По данным «Финама», доллар на внебиржевом рынке в пятницу стоил чуть более 97 рублей, евро — свыше 104 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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