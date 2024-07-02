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Россияне стали больше тратить на платные дороги

«Почта Банк»: траты россиян на платные дороги и аренду авто выросли на 3% за год

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россияне увеличили траты на проезд по платным дорогам. За январь — июнь 2024 года объем расходов вырос на 3%, а количество платежей — на 9% к аналогичному периоду 2023-го. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов Почта Банка (есть у «Газеты.Ru»).

При этом средний чек снизился на 5%, до 441 руб. благодаря использованию транспондеров, где средства списываются по тарифу или по действующему абонементу.

Большая часть расходов, помимо Москвы, приходится на Краснодарский и Хабаровский край. Статистика банка показывает, что больше всех платежей совершили мужчины. Их доля составила 66%.

Также с начала года выросло количество платежей на аренду автомобиля (+20%), а объем трат увеличился на 3%. При этом средний чек аренды на одни сутки повысился на 40%, до 4 647 руб. Эксперты банка отметили, что такой вид туризма дешевле классического — появляется возможность посетить отдаленные достопримечательности, с легкостью менять маршруты и передвигаться с комфортом.

Одновременно у россиян становятся популярными путешествия на трейлере. Расходы на аренду дома на колесах увеличились на 4%, а средний чек вырос на 6%, до 6025 руб. за сутки. Основное преимущество трейлера перед обычным авто — он избавляет от необходимости искать гостиницы. Зачастую арендуют такой транспорт мужчины в возрасте до 44 лет и в среднем на 7 дней.

Исследование было проведено в конце июня 2024 года.

Ранее россиянам сообщили о подорожании гостиниц.

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