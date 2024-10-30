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Стало известно, сколько россияне тратят на аренду квартиры в путешествиях

Банк ДОМ.РФ: более 10% россиян платят половину расходов на отдых за аренду жилья

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Аренда жилья составляет одну из самых значительных статей расходов для россиян, путешествующих по стране. 41% опрошенных россиян тратят на жилье от 30 до 50% всего бюджета поездки, при этом 13% готовы отдать за комфортную гостиницу более половины расходов на отдых. Это следует из опроса, проведенного Банком ДОМ.РФ и Финансовым университетом при правительстве РФ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Около 20% участников опроса тратят на проживание 15-30% бюджета путешествия.

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов отметил, что наибольшую готовность тратить на жилье проявляют женщины в возрасте 51-60 лет: среди них 50% путешественников готовы отдать за комфортную гостиницу значительную часть бюджета. Молодежь, напротив, менее привередлива — только 11% граждан в возрасте от 18 до 25 лет готовы тратить на жилье более половины средств, выделенных на поездку.

При этом 33% респондентов вообще не готовы платить за жилье во время путешествий по России. Эти участники опроса предпочитают бесплатные варианты: размещение в палатках, у друзей или родственников.

Цыганов пояснил, что такой выбор часто объясняется не только ограниченностью бюджета, но и интересом к романтике турпоходов или семейным встречам.

«Для многих советских граждан поездка к родителям в деревню была любимым и зачастую единственным доступным видом отдыха, а турпоходы пользовались высокой популярностью», — напомнил Цыганов.

Среди наиболее популярных средств размещения россияне назвали гостиницы и гостевые дома (39% опрошенных), проживание у друзей (30%), аренду квартир, домов или комнат (25%), глэмпинг и кемпинг (3,3%), а также палатки (2,6%).

В опросе приняли участие 1600 россиян из различных регионов страны.

Ранее была названа самая популярная страна у российских туристов.

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