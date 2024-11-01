Кибермошенники стали меньше зарабатывать из-за Павла Дурова

Доходы работающих по схеме «Мамонт» кибермошенников начали падать после заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушающих правила пользователей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.

Схема «Мамонт» появилась в 2019 году. Она предполагает кражу данных и денег при оплате фейковой покупки товаров, бронирования жилья, совместных поездок и прочего при переходе на фишинговые страницы. В 2024 году в России и странах СНГ таким образом было похищено 1,2 млрд руб.

Некоторые мошеннические группы после заявления Дурова стали отказываться от взаимодействия в Telegram, рассказали в F.A.C.C.T.

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн руб.», — рассказали в компании.

В сентябре в МВД сообщали, что у россиян украли и вывели за границу 350 млрд рублей за три года.

Ранее эксперт назвал самые сложные программы кибермошенников.