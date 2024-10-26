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Ученые узнали, как тихоходки выдерживают гигантские дозы радиации

Science: три механизма регенерации клеток защищают тихоходок от гамма-лучей

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Depositphotos

Китайские биологи из Университета Циндао, Университета Южного Китая и других научных учреждений раскрыли новые механизмы, защищающие тихоходок от высоких уровней радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, известные способностью выживать в экстремальных условиях. Они без вреда переносят очень низкие и очень высокие температуры, длительное отсутствие влаги, интенсивную радиацию и даже космический вакуум.

В новом исследовании команда обнаружила новый вид тихоходок в провинции КНР Хэнань. Существ назвали Hypsibius henanensis. Специалисты секвенировали геном беспозвоночных, обнаружив 14701 ген, 30% из которых оказались уникальными для этой разновидности.

Затем ученые облучали тихоходок гамма-лучами от низких до очень высоких доз радиации.

Эксперименты показали, что 2801 ген тихоходок участвует в восстановление ДНК. Было обнаружено три ключевых механизма защиты от радиации.

Во-первых, тихоходки быстро регенерировали ДНК после повреждения ионизирующим излучением. Для этого использовался белок под названием TRID1, который есть только у этих существ.

Вторым фактором оказался ген, который активировался во время воздействия радиации, что приводило к образованию двух белков, важных для митохондриального синтеза АТФ. У тихоходок они, по-видимому, также помогают в восстановлении ДНК.

Третьим фактором стала способность H. henanensis минимизировать ущерб от радиации за счет выработки большого количества белков, которые служат эффективными антиоксидантами — они нейтрализуют свободные радикалы до того, как они успеют вызвать проблемы в клетках существа.

Ранее ученые раскрыли один из механизмов стойкости тихоходок к радиации.

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