Бизнес в России собирается перенести традиционные выплаты годовых премий

В России представители крупного бизнеса собираются перенести выплату годовых бонусов и премий с начала 2025 года на декабрь, чтобы к ним не применялась обновленная система налогообложения, которая начнет работать с 1 января. Об этом сообщает РБК.

Председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов рассказал, что на такой шаг решилось примерно 25-30% компаний, но их число может увеличиться до конца декабря. Премии и бонусы переносят преимущественно крупные компании частного сектора, уточнил он.

Со следующего года в России для сотрудников, совокупный годовой доход которых превышает 2,4 млн рублей, вырастет налоговое бремя, а расчет совокупного дохода для НДФЛ также включает в себя суммы премий, объяснила директор направления налоговой экспертизы консалтинговой компании «НЭО» Екатерина Кашина.

«Если премия руководителя за год составила 55 млн рублей до налогообложения, то по старым правилам сумма НДФЛ составит 8,2 млн рублей, а если выплата произойдет в 2025 году, то уже 10,5 млн рублей, что практически на 30% больше», — привела пример Кашина.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс и вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. До этого Совет Федерации одобрил закон, согласно которому для российских граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на прежнем уровне — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог возрастет до 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — до 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — до 20%, а более 50 млн рублей — до 22%.

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