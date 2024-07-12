Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс и вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. До этого Совет Федерации одобрил закон, согласно которому для российских граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на прежнем уровне — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог возрастет до 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — до 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — до 20%, а более 50 млн рублей — до 22%.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 1 июля сообщалось, что Минтруд РФ предложил освободить от НДФЛ инвалидов первой группы. Кроме того, авторы документа предложили ввести льготы по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов.

Ранее в России предложили нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ.