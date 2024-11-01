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Эксперты рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

РИА: доплату к пенсии можно получить с помощью долгосрочных сбережений

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Depositphotos

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в 7,5-8% от зарплаты, половину этого дохода добавит государство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александра Абрамова, по примерным расчетам, государственная пенсия при зарплате до 80 тысяч рублей будет приносить порядка 33% утраченного заработка. При учете программы долгосрочных сбережений (ПДС) — 40-41% от зарплаты.

Абрамов отметил, что при участии в ПДС можно рассчитывать на софинансирование государством пенсии в течение десяти лет в размере 3,5 тыс. рублей. Если ежемесячно инвестировать в программу, то взнос будет равен 7,5%. Через 15 лет гражданин будет получать ежемесячно порядка 7,5-8% с учетом индексации на инфляцию, добавил эксперт.

До этого кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что увеличенную пенсию при достижении 80-летнего возраста выплачивают тем, кто получает страховую пенсию по старости.

Ранее россиянам объяснили, как получить замороженную пенсию единой выплатой.

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