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ЦБ прокомментировал информацию о покупке валютной биржи в Санкт-Петербурге

ЦБ опроверг информацию о покупке Санкт-Петербургской валютной биржи

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк не приобретал Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ), эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.

В ЦБ подчеркнули, что Банк России является акционером АО СПВБ с 2002 года. Доля регулятора не менялась, она по-прежнему составляет 8,9% уставного капитала.

Новость о покупке СПВБ Центральным Банком России распространил Frank Media. Там сообщили, что на основе СПВБ планируется сделать полноценную площадку по торговле иностранной валютой.

23 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что в России хотят создать как минимум две криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности. Тогда отмечалось, что одну из площадок планируется строить на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. Вторую криптобиржу, как писало издание, хотят открыть в Москве. На данный момент пока не решено, будет ли она строиться на базе Мосбиржи.

В проекте по созданию российских криптобирж есть существенные риски, предупреждали эксперты. Дело в том, что блокчейн является довольно прозрачной системой, транзакции в которой можно отследить.

Ранее был назван возможный уровень повышения ключевой ставки в декабре.

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