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В России захотели создать свои криптобиржи

«Ъ»: в России планируется создать как минимум две криптобиржи

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Dado Ruvic/Reuters

В России хотят создать как минимум две криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Одну из площадок планируется строить на базе Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Вторую криптобиржу хотят открыть в Москве. На данный момент пока не решено, будет ли она строиться на базе Мосбиржи.

В проекте по созданию российских криптобирж есть существенные риски, предупреждают эксперты. Дело в том, что блокчейн является довольно прозрачной системой, транзакции в которой можно отследить.

«Если в публичный доступ просочится информация о том, что криптовалюта куплена на российской бирже, то это можно будет легко отследить и пометить абсолютно все транзакции как подозрительные», — заявил член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы РФ Михаил Успенский.

8 августа президент Владимир Путин подписал закон, легализующий добычу криптовалют в России. Что это даст стране — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что россияне думают о майнинге криптовалют.

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