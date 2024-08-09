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В Курске временно закрыли детские лагеря

Мэр Куцак: два детских лагеря в Курске приостановили работу

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Два детских оздоровительных лагеря в Курске приостановили работу в связи с вторжением Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. О данном решении сообщил глава города Игорь Куцак в Telegram-канале.

«Принял решение, в связи с введением на территории Курской области режима чрезвычайной ситуации приостановить работу муниципальных лагерей имени Ульяны Громовой и «Орленок», – говорится в сообщении градоначальника.

Он отметил, что данная мера имеет своей целью обеспечить безопасность детей.

Также Куцак подчеркнул, что заезды в лагеря, запланированные на пятую смену 12 августа, проводиться не будут.

6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что двое детей были ранены по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса боеприпаса с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии расстреляли беременную женщину во время эвакуации из Суджи в Курской области.

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