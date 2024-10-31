«Аэрофлот» повысил зарплату пилотам

«Аэрофлот» повысил заработную плату пилотам. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что зарплаты командиров воздушных судов и вторых пилотов были увеличены в среднем на 30%

«Документы о пересмотре заработной платы с 1 октября подписаны в июле. Повышенный расчет пилоты получат в выплату за октябрь», — говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания анонсировала повышение заработных плат еще в июне этого года. Тогда генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказывал, что размер переменной части оплаты труда будет напрямую зависеть от налета.

Он объяснил, что при налете 70 часов в месяц для командиров широкофюзеляжных воздушных судов расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит 624 тыс. рублей, а для вторых пилотов — 407 тыс. рублей. В свою очередь, для командиров узкофюзеляжных воздушных судов она составит 543 тыс. рублей, а для вторых пилотов — 283 тыс. рублей.

Отмечается, что и для тех, и для других категорий пилотов налет 85 часов в месяц принесет заметное повышение зарплаты.