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«Аэрофлот» анонсировал повышение зарплаты пилотов

Заработная плата пилотов «Аэрофлота» увеличится в среднем на 30%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

«Аэрофлот» повысит заработную плату пилотам в среднем на 30%. Об этом на рабочей встрече с пилотами рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, сообщается в Telegram-канале «Аэрофлота».

На встрече обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала.

Как уточнил Александровский, размер переменной части оплаты труда будет напрямую зависеть от налета.

Так, при налете 70 часов в месяц для командиров широкофюзеляжных воздушных судов расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит 624 тыс. рублей, а для вторых пилотов — 407 тыс. рублей. В свою очередь, для командиров узкофюзеляжных воздушных судов она составит 543 тыс. рублей, а для вторых пилотов — 283 тыс. рублей.

Кроме того, при налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных воздушных судах командиры будут получать 820 тыс. рублей, а на узкофюзеляжных — 707 тыс. рублей. Расчетная заработная плата вторых пилоты широкофюзеляжных воздушных судов будет составлять 530 тыс. рублей, а узкофюзеляжных — 357 тыс. рублей.

Отмечается, что новые условия вступят в силу с 31 октября этого года.

Глава «Аэрофлота» добавил, что авиакомпания уже работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения.

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