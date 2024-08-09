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Назван самый богатый человек Китая

Основатель Temu Колин Хуан признан самым богатым человеком Китая

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Depositphotos

Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан признан богатейшим человеком Китая. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние миллиардера на 9 августа 2024 года оценивается в $48,6 млрд. Хуан замыкает топ-25 самых богатых людей мира.

До этого на протяжении более трех звание богатейшего человека КНР принадлежало Чжуну Шаньшаню. Предприниматель разбогател на продажах бутилированной воды Nongfu Spring. Сейчас его активы оцениваются в $47,4 млрд. Бизнесмен занимает 26-ю строчку BBI.

До этого стало известно, сколько денег у самой богатой семьи Индии. По данным банка Barclays-Hurun India, состояние семьи индийского миллиардера Мукеша Амбани на 20 марта составляло 25,7 трлн рупий, или $385,5 млрд. Это соответствует почти 10% ВВП всей южноазиатской республики.

Ранее стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года.

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