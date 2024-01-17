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В России отметили замедление темпов роста цен на куриные яйца

«Руспродсоюз»: темпы роста цен на куриные яйца в России замедлились

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В России стали медленнее расти в цене куриные яйца. С 8 по 14 января 2024 года десяток яиц в среднем по стране стоил 133,9 рубля, неделей ранее — 133,2 рубля. Такую статистику газете «Известия» привел зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, розничные сети в настоящее время не испытывают трудностей с объемами и ценами на товарное яйцо. Добиться этого помогают долгосрочные контракты продавцов с птицефабриками.

Накануне сообщалось, что цены на яйца в некоторых магазинах России опустились ниже психологической отметки в 100 рублей. Так, в «Магните» цена десятка яиц категорий С2 и С1 составляет 86 рублей и 90 рублей соответственно.

Согласно статистике Росстата, в ноябре прошлого года куриные яйца в России стали дороже на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что люди стали покупать больше яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, поэтому «цены взлетели».

С 1 января по 30 июня 2024 года Россия обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Цель меры — стабилизация цен на продукт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.

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