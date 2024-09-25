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Ксению Юдаеву предложат на пост исполнительного директора в МВФ от РФ

Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в МВФ от РФ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в Международный валютный фонд (МВФ) от страны. Об этом свидетельствует распоряжение российского правительства, опубликованное на его официальном сайте.

В документе отмечается, что с 29 июля по 25 октября 2024 года в МВФ проходят очередные выборы исполнительных директоров.

«Поручить <...> Силуанову А. Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К. В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ», — говорится в тексте.

С сентября 2013 года по август 2023 года Ксения Юдаева работала в должности первого заместителя председателя Центрального банка РФ. В настоящее время она является советником главы финансового регулятора Эльвиры Набиуллиной.

На посту первого заместителя председателя ЦБ РФ специалист курировала вопросы, связанные с экономическим моделированием и прогнозированием. Также она отвечала за установление официальных курсов иностранных валют и формирование денежно-кредитной статистики по стране.

Ранее в МВФ анонсировали первый с 2022 года визит в РФ для оценки ее экономики.

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