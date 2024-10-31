В ЦБ РФ отказались «делать скидки» при снижении инфляции

Банк России не планирует «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в стране в 4%. Об этом в ходе выступления в Государственной думе РФ заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По словам специалиста, высокая инфляция может быть выгодна только одной категории бизнеса. Речь идет о компаниях, чьи товары граждане будут вынуждены покупать, несмотря на рост цен.

«Для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым», — подчеркнула руководитель Центрального банка РФ.

Она добавила, что высокая инфляция также является непредсказуемой. В связи с этим Набиуллина назвала опасными мысли о том, что такую инфляцию «можно надежно удерживать» на определенном уровне.

«Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели [по инфляции] в 4%», — отметила специалист.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку в третий раз с начала текущего года. Показатель увеличился с 19% до 21%, став максимальным за последние 22 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ РФ рассказали, когда достигнут нейтральной ключевой ставки.