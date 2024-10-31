Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ РФ отказались «делать скидки» при снижении инфляции

Набиуллина: ЦБ РФ не будет «делать скидок» для достижения цели по инфляции в 4%

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России не планирует «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в стране в 4%. Об этом в ходе выступления в Государственной думе РФ заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По словам специалиста, высокая инфляция может быть выгодна только одной категории бизнеса. Речь идет о компаниях, чьи товары граждане будут вынуждены покупать, несмотря на рост цен.

«Для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым», — подчеркнула руководитель Центрального банка РФ.

Она добавила, что высокая инфляция также является непредсказуемой. В связи с этим Набиуллина назвала опасными мысли о том, что такую инфляцию «можно надежно удерживать» на определенном уровне.

«Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели [по инфляции] в 4%», — отметила специалист.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку в третий раз с начала текущего года. Показатель увеличился с 19% до 21%, став максимальным за последние 22 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ РФ рассказали, когда достигнут нейтральной ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами