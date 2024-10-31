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В Казани введут туристический налог

В Казани с 2025 года начнут взымать налог в 1% от стоимости проживания в отелях

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Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

В Казани с 1 января 2025 года начнет действовать туристический налог, который составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом сообщили в мэрии Казани, передает ТАСС.

Минимальный размер налога, согласно законодательству, составит 100 рублей за сутки проживания, рассказали в администрации города.

Проект решения Казанской городской думы «О туристическом налоге» будет вынесен для обсуждения на сессию Казанской городской думы, добавили там.

В июле 2024 года в РФ приняли закон о введении туристического налога. Поправки внесли в законопроект о донастройке налоговой системы. Муниципалитетам разрешили самостоятельно определять необходимость введения такого налога и его размеры. Туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Ставка налога будет расти с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года.

Ранее глава союза туриндустрии предложил ввести налог на заграничные туры.

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