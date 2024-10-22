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В России предложили ввести налог на поездки за границу

Российский союз туриндустрии предложил обложить налогом поездки за границу

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Shutterstock

В России необходимо ввести единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, передает «Интерфакс».

«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — отметил он.

Если такой сбор появится, то гарантии перед туристами могло бы взять на себя государство, сказал Уманский. А дивиденды от уплаченных денег можно направлять на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, подчеркнул он.

По словам Уманского, такая инициатива сформулирована по итогам анализа текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров.

«Это своеобразный туристический аналог экспортной пошлины, направленный на развитие внутреннего туризма и обеспечение защиты прав потребителей», — резюмировал президент Российского союза туриндустрии.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным. Это означает, что муниципалитеты сами определяют необходимость его введения, а также самостоятельно устанавливают ставки. Так, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Ранее в Турции заявили о боязни потерять российских туристов.

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